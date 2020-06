Coppa Italia. Juventus-Milan: il parere di Marco Russo, Presidente del Milan Club Penisola Sorrentina.

Il calcio riprende col botto! Finalmente dopo mesi di suspense e di attese sui tempi e sulle modalità, tra decisioni rimandate e/o prese all’ultimo secondo, tra poco più di 24 ore si riparte. Lo si fa, però, non con una “semplice” partita di campionato ma con una semifinale di Coppa Italia! Domani alle ore 21, allo Stadium di Torino, ci sarà infatti il ritorno di Juventus-Milan. Per l’occasione abbiamo chiesto il parere a Marco Russo, Presidente del Milan Club Penisola Sorrentina, che ha affermato: “Ripartire dalla Coppa Italia credo che sia soprattutto una scelta di comodo: far terminare la competizione è un modo per avere un vincitore sicuro, senza correre il rischio di lasciare la Coppa in “sospeso”, ma non trovo giusto che si decida in 3 giorni. La partita di domani, come tutte quelle che verranno, si giocherà a porte chiuse ma penso che lo sport senza tifo non sia sport. Parlando egoisticamente, per noi potrebbe essere un vantaggio, visto che allo Stadium non abbiamo mai raccolto nemmeno un pareggio, ma resta l’incognita di una ripartenza dopo mesi di stop! La possibilità dei 5 cambi è una giusta opportunità soprattutto per le partite ravvicinate che ci saranno in futuro ed ovviamente creerà ancora più differenza di valori tra le squadre che hanno una rosa ampia e quelle che invece sono meno attrezzate “numericamente”. Determinante sarà la condizione fisica in cui si trovano i giocatori, sia per il lungo stop da cui si arriva sia per le condizioni climatiche che troveranno: sarà un po’ come partire ad agosto, con la differenza che adesso si dovrà subito giocare per vincere… E farlo in uno stadio senza tifosi farà sì che sarà importante anche la capacità di concentrarsi che ogni singolo atleta può avere”.