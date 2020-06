Contagi zero a Tramonti. Guariti anche gli ultimi tre cittadini. A darne la notizia è stata la pagina istituzionale del comune di Tramonti, della quale riportiamo le parole:

CONTAGI ZERO A TRAMONTI

Il sindaco Domenico Amatruda annuncia che sono pervenuti gli esiti di tutti i tamponi di conferma effettuati nei giorni scorsi ai cittadini, facenti parte della stessa famiglia, risultati positivi al Covid-19 due mesi fa.

Gli esiti sono tutti NEGATIVI; adesso i guariti dovranno osservare un periodo di quarantena domiciliare di 15 giorni e poi potranno riprendere normalmente la vita quotidiana.

“Con questa bella notizia chiudiamo il cerchio dei contagi. Possiamo dichiarare con certezza che non c’è più traccia di Coronavirus a Tramonti. Questo non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. In vista della riapertura della mobilità interregionale, infatti, il pericolo che il virus venga portato dall’esterno esiste. Perciò raccomando ai cittadini di continuare ad essere rispettosi delle norme di igiene e di distanziamento sociale. Ai guariti giunga il mio forte abbraccio, oltre ad un ringraziamento sincero per aver rispettato puntualmente la quarantena domiciliare”.