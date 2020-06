Concessioni balneari, Vuolo su bocciatura emendamento Lega da Europarlamento: “Potenziale fallimento di tanti onesti lavoratori”

In Parlamento europeo è stato discusso e approvato una serie di risoluzioni su trasporti e turismo, tra queste, il gruppo Identità e Democrazia (ID) aveva presentato una risoluzione di gruppo sostenuta anche dalla Lega. All’interno è stato presentato un emendamento alla risoluzione comune per il settore del turismo costiero con cui si richiede l’esclusione delle concessioni balneari in una revisione della Direttiva Servizi (cosiddetta “direttiva Bolkestein”).

La Lega chiedeva che le concessioni demaniali marittime fossero escluse dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein. L’emendamento è stato bocciato con 511 voti contrari, 146 a favore e 27 astenuti. Lucia Vuolo, europarlamentare Lega, ha commentato così la bocciatura dell’emendamento presentato dal Carroccio, a tutela dei balneari italiani:

“Sappiamo come il turismo italiano sia una categoria fondamentale per la nostra economia. Da anni siamo alle prese con difficoltà e incertezze legate alla direttiva europea contro la quale la Lega si batte da sempre – spiega la Vuolo nel riprendere la posizione espressa del Gruppo Lega all’Europarlamento – mi dispiace apprendere che ai no da parte dei grandi gruppi europei si è affiancato il mancato sostegno dell’emendamento di buona parte del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle, oltre che Italia Viva e Azione. Stiamo parlando della stessa sinistra che governa nelle regioni turisticamente tra le più belle e ambite: la Campania e la Puglia. Convintamente, noi continueremo a sostenere i balneari italiani in questa giusta battaglia, in tutte le sedi europee – conclude la Vuolo – ma la sinistra smetta di dire una cosa e farne un’altra. Per il bene del nostro Paese è necessario votare con convinzione e unità. Non serve a nulla questo atteggiamento “schizofrenico” che lede i nostri interessi a partire dal potenziale fallimento di tanti onesti lavoratori”.