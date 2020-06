Conca dei Marini, programma dei festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova

Don Andrea Alfieri, parroco del paese costiero, ha inviato un messaggio ai suoi fedeli

“Il tredici giugno avremmo celebrato insieme i Solenni Festeggiamenti in onore del nostro Celeste Patrono , Sant’ Antonio da Padova.

Quest’anno, purtroppo, non siamo esenti da eccezioni e vivremo questa festa in maniera del tutto particolare.

In ottemperanza delle norme prudenziali che il periodo richiede, la processione non potrà aver luogo ma non mancheremo di celebrare in Chiesa, luogo in cui già è esposto il Simulacro del Santo Taumaturgo.

Nel rispetto delle direttive ricevute, i posti in Chiesa sono 36 , quindi sarà necessario suddividersi tra le 6 Celebrazioni.

All’ingresso ci accoglieranno i volontari del servizio d’ordine che ci aiuteranno nell’espletamento delle misure necessarie, così come previsto dalla normativa anti Covid.

Qualora le condizioni meteo lo permettano, celebreremo sul sagrato.

Uniti nella preghiera, affidiamo al Santissimo Cuore di Gesù e a Sant’ Antonio questo difficile momento, volgiamo a loro le nostre suppliche che risplendono sempre sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. “