Conca dei Marini. Nei prossimi giorni la E-Distribuzione riprende la sostituzione dei contatori elettronici sul territorio

Riportiamo il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Conca dei Marini.

Si comunica che, nei giorni a venire, E-Distribuzione riprenderà gradualmente l’attività di sostituzione dei contatori elettronici. Il riavvio delle attività avverrà seguendo i principi di responsabilità e prudenza, con la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e salute del personale dipendente di E-Distribuzione, del personale delle imprese appaltatrici e di tutti i cittadini. A tale scopo, il riavvio delle attività è stato programmato prevedendo allo stato le sostituzioni dei contatori posizionati all’esterno degli appartamenti e dei locali abitati (ad es. collocati presso portinerie, garage, androni, marciapiedi) onde minimizzare qualsiasi tipo di contatto tra il personale operativo e i cittadini.

Sia il personale di E-Distribuzione che il personale delle imprese appaltatrici sarà dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari, previsti dalla normativa vigente.

Il personale impiegato nell’operazione di sostituzione del contatore elettronico sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo. L’identità dell’operatore potrà anche essere accertata chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione, consentirà di avere conferma dei dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione. Durante l’intervento vi sarà una breve interruzione dell’energia elettrica, finalizzata alla sola sostituzione del misuratore.

La data esatta di ciascun intervento sarà comunicata tramite avvisi che saranno affissi con qualche giorno di anticipo all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione.

La informiamo che per l’intervento di sostituzione non è dovuto alcun compenso agli operatori. Sottolineiamo inoltre che la sostituzione del contatore non richiede per i clienti alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica né la stipula di un nuovo contratto.

Qualora lo ritenga utile, siamo disponibili a concordare un appuntamento, privilegiando i canali di contatto telematici o telefonici (numero verde 803 500).