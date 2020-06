Con il Cuore, Assisi, nel nome di Francesco” : ci sarà Gianni Morandi. L’intervista di Padre Fortunato

INTERVISTA GIANNI MORANDI

di Padre Enzo Fortunato, con la collaborazione di Alessio Antonielli

Sogno da diversi anni la presenza di Gianni Morandi ad Assisi per l’evento solidale “Con il Cuore, nel nome di Francesco” e finalmente questo sogno si realizza. Mi viene in mente spesso la sua canzone “Un mondo d’amore” quando dice: c’è un grande prato verde dove nascono speranze…e il prato della Basilica Superiore di San Francesco, dove terremo l’evento, è il simbolo di quella speranza cantata da Morandi e ricade in un momento drammatico per il nostro Paese, ma carico di attese. Ad Assisi è tutto pronto per la grande serata, nella speranza che il meteo ci aiuti. Chiedo subito a Gianni se è spaventato di essere l’unico artista ad esibirsi sul palco, la sua risposta non si fa attendere.

Morandi: Da solo come farò? Gli altri anni c’erano tanti cantanti…questa volta sono da solo…dobbiamo chiedere aiuto, a San Francesco. Posso fare una domanda? San Francesco è stato un cantautore?

Padre Enzo: Mi metti in fuorigioco, ma ti rispondo. San Francesco viene definito, in termini moderni “cantautore”, ma in un modo diverso da allora, veniva infatti chiamato il giullare di Dio. Anche il Cantico delle Creature ha una partitura musicale. San Francesco quando era gioioso: raccoglieva da terra un pezzo di legno, lo posava sul braccio sinistro, prendeva nella destra un altro bastoncino e lo passava su quello, a modo dell’archetto di una viella o di altro strumento, facendo gesti appropriati, e così accompagnava, cantandole in francese, le lodi del Signore Gesù (Fonti Francescane 1791)

Morandi: Ho un’altra domanda. San Francesco, davanti ai grandi drammi, cosa faceva?

Padre Enzo: Due atteggiamenti. Il primo di compassione: i frati lo vedevano con gli occhi lucidi. Gli dicevano, che hai? Rispondeva: “L’amore non è amato”. E chiedeva a tutti di amare Cristo negli altri che soffrivano. Il secondo, la solidarietà: prendersi cura degli altri con atteggiamenti concreti come la questua. Mandava, infatti, i suoi frati in giro per il mondo a chiedere, non per sé stessi, ma per gli altri, per i poveri. Oggi avrebbe chiesto di fare l’SMS solidale al 45515. Adesso però chiedo a te il rapporto che hai con Assisi.

Morandi: Sono venuto tante volte, io e Anna siamo molto devoti a san Francesco. Una volta insieme al caro amico Lucio Dalla, anche lui devotissimo. Col caro Lucio ho avuto il piacere di fare una delle più belle visite ad Assisi, che lui conosceva molto bene. Mi ha fatto da Cicerone dentro la Basilica. Stasera durante Con il cuore lo ricorderemo con un paio di sue canzoni.

Ma faccio io un’altra domanda: noi seguaci di san Francesco, siamo capaci di essere bravi come lui?

Padre Enzo: San Francesco ha una qualità: dona serenità. È un grande santo, è quello che più si è avvicinato alla figura di Gesù, il primo stimmatizzato della Storia, l’Alter Christus, ma diceva sempre di sé: “Io sono un grande peccatore”. Questo ci consola, ci fa sentire in cammino e ci fa comprendere che la vita è una strada da percorrere.

Morandi: Se lo diceva lui, figuriamoci noi…

Padre Enzo: Aveva anche capito un segreto bellissimo. Tu lo canti in “Un mondo d’amore”. Non guardava le cose per quello che erano, ma per quello che potevano essere.

Morandi: Sarà una grande gioia essere lì. Anche se sarà a porte chiuse.

Padre Enzo: Porte chiuse, cuori aperti, questo lo slogan! Perché hai scelto Assisi, dopo anni che non tornavi in Tv?

Morandi: È stata una gioia per me ricevere questo invito da Carlo Conti, mi ha detto di voler organizzare una serata un po’ diversa…sono stato subito contento. Mi ha detto: “Affidiamoci alla tua musica”. E io: “Da solo?”. E lui: “Hai 600 canzoni!”. E io: “Ma mica le potremo fare tutte?!”

Cerchiamo di uscire da questa pandemia. Ho detto subito di sì, mi sentivo onorato che lo avesse chiesto a me, con tanti bravi artisti in circolazione. Sono contento, si vede che doveva andare così. Credo ai messaggi, ai segnali…magari sarà stato proprio san Francesco a deciderlo!

Padre Enzo: Sicuramente sarà stato lui! Tutta la nostra comunità ti vuole bene, siamo 70 frati da 17 nazioni e siamo super contenti di averti ad Assisi!

Morandi: Ci saranno molte sorprese. Ma penso che ci sia una canzone in particolare adatta per l’occasione: “Solo insieme saremo felici”. E questo penso potrà essere il vero incontro con Francesco, come il motto che dicevamo sopra: porte chiuse, ma cuori aperti! Insieme penso sia il canto della fraternità, l’impegno del futuro.

BOX SMS SOLIDALE

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386. Maggiori informazioni su www.conilcuore.info

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WEB – www.conilcuore.info

Facebook : @conilcuoreassisi

Twitter: @francescoassisi

Instagram: @sanfrancescoassisi

Hashtag: #conilcuore

Materiale Multimediale: https://goo.gl/kkt14Q

L’INIZIATIVA

“Con il Cuore, nel nome di Francesco” la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese, che andrà in onda martedì 9 giugno alle 20.35 su Rai1. Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus. Carlo Conti condurrà, in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, l’evento benefico che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà.

PROGETTI

ASSISI: FONDI PER FAMIGLIE E PICCOLE IMPRESE CHE NON ARRIVANO A FINE MESE

Il progetto prevede l’erogazione diretta di fondi a famiglie, persone o piccole e piccolissime aziende e imprese sociali (profit e no-profit) che non riescono ad arrivare a fine mese. In fase di emergenza pandemica è un aiuto concreto di cui chi farà richiesta avrà bisogno per riuscire ad arrivare a fine giornata, per dare da mangiare ai propri figli e per non chiudere un’attività. Si tratta di un’iniziativa di sussidiarietà, per raggiungere quelle situazioni che non sono comprese negli interventi del welfare dello Stato, e che contrastano il fenomeno dell’usura. L’emergenza coronavirus richiede un’azione immediata e snella. Per questo verranno erogati finanziamenti diretti valutando le richieste che perverranno fino ad esaurimento fondi. La richiesta potrà avvenire tramite il sito internet www.conilcuore.info al quale tutti potranno accedere e fare richiesta o attraverso i conventi francescani OfmConv in Italia.

BOLOGNA: MENSA FRANCESCANA ANTONIANO SOSTEGNO PER I NUOVI POVERI

Genitori, sia stranieri sia italiani, che faticano ad arrivare alla fine del mese, e a provvedere alle spese di ogni giorno, per sé e per i propri bambini: l’affitto di casa, le spese sanitarie, l’abbonamento ai mezzi pubblici, i materiali scolastici. Per rispondere a questa situazione di emergenza, Antoniano si impegna a garantire alle famiglie in difficoltà ascolto e accoglienza. I destinatari degli interventi del progetto sono rappresentati da nuclei in situazione di grave difficoltà e/o pericolo, intercettati dal Centro di Ascolto o segnalati dai Servizi Sociali Territoriali e privati cittadini per cui Antoniano realizza una serie di servizi dedicati: mensa serale, centro d’ascolto, accoglienza abitativa e fondo famiglie. L’80% delle famiglie che Antoniano ha in carico ha subito un calo della disponibilità economica: alcuni genitori hanno perso il lavoro, altri che erano impegnati in lavori saltuari hanno sospeso le loro attività. Per questo la struttura francescana continua a garantire alle famiglie un supporto economico per le spese di ogni giorno, perché affrontino nel migliore dei modi il periodo di emergenza e per alleggerire i genitori dalle preoccupazioni quotidiane consentendo loro di concentrarsi sul lavoro e il rafforzamento della loro autonomia economica.

MILANO: OPERA SAN FRANCESCO, PASTI PER I BISOGNOSI

La mensa di Corso Concordia a Milano è un luogo dove vengono accolte persone che sono in stato di grave emarginazione sociale, senza dimora, uomini e donne di tutte le età. Migrazioni, disoccupazione, solitudine, malattie, vecchie e nuove povertà costringono le persone a ricorrere ai centri di prima accoglienza come Opera San Francesco per i Poveri per una risposta ai bisogni primari quali cibo, igiene personale, cura medica, assistenza sociale. Il progetto garantirebbe 8.778 pasti per i bisognosi della mensa.

Nel 2019 le persone che hanno usufruito del servizio sono state 14.490; i pasti distribuiti sono stati complessivamente 605.772 con una media giornaliera di 1923. Dal 24 febbraio 2020, l’emergenza coronavirus ha comportato una modifica nella modalità del servizio di erogazione dei pasti. Per evitare l’assembramento nella sala della mensa è stata disposta la consegna di un pasto al sacco per gli ospiti da consumare singolarmente fuori dai locali. Ciò consente di garantire il servizio seguendo le disposizioni ministeriali.

Mediamente vengono distribuiti 1.800 sacchetti con pasto.