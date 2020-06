Comuni salernitani alle urne, si attende la data: a Positano tornata elettorale

Election day 2020, al voto a luglio o settembre? La data ancora è nota, ma con ogni probabilità per il rinnovo dei consigli regionali e comunali non si andrà oltre settembre. E cresce l’attesa per la data nei 21 comuni salernitani, ai 20 si aggiunge Polla per la scomparsa del sindaco Rocco Giuliano, chiamati alle urne su un totale di 81 comuni campani. Quattro i comuni dove si potrebbe anche andare al ballottaggio: Eboli, Cava de’ Tirreni, Angri e Pagani, con popolazione superiore a 15mila abitanti. Fra i municipi con popolazione superiore ai 10mila abitanti ci sono San Marzano sul Sarno (10.225), dove il sindaco uscente è Cosimo Annunziata, e San Valentino Torio (10.439) amministrato dal presidente della Provincia Michele Strianese (Pd) in cerca di riconferma. Si vota anche in Costiera amalfitana: ad Amalfi (5.163), il sindaco uscente è Daniele Milano, e Maiori (5.575) attualmente guidato da Antonio Capone. Fra i comuni con popolazione superiore, o di poco inferiore ai 5mila abitanti, si eleggerà il nuovo sindaco a Sassano – dove il centrosinistra dovrà individuare il successore di Tommaso Pellegrino, sindaco per due mandati e quindi non più candidabile – Casal Velino, Sicignano. Dieci, invece, i piccoli comuni interessati dalla tornata elettorale: Celle di Bulgheria, Ispani, Laurino, Lustra, Pertosa, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sant’Angelo a Fasanella.