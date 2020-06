Comune di Polla, scomparso il Sindaco Rocco Giuliano – cordoglio alla famiglia dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa di Sanza

Rocco Giuliano un amico ed un grande Sindaco,è stato uno dei protagonisti della stagione socialista del Vallo, con Gerardo Ritorto, con Enrico Quaranta, con Gennaro Rizzo, è stato fra quei dirigenti attenti, sensibili ai temi del territorio, concreti, che hanno costruito opportunità”. “Salutiamo un amministratore capace e perbene. Polla a lutto per la morte del Sindaco Rocco Giuliano.

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri 31 maggio 2020 presso il Policlinico di Napoli dove si trovava ricoverato da poco più di una settimana per un delicato intervento chirurgico.

Rocco Giuliano, 75 anni compiuti da poco più di un mese, è stato uno dei sindaci più longevi dell’intera provincia salernitana.

Eletto per la prima volta nel 1990, infatti, ha svolto l’incarico di primo cittadino fino al 2004 per essere rieletto, successivamente, nel 2016.

Rocco Giuliano era stato ricoverato agli inizi della settimana scorsa per il riaffacciarsi di una patologia che già qualche anno fa lo aveva costretto ad un altro intervento chirurgico. Un’operazione delicata che lo aveva costretto in sala operatoria per ben 11 ore.

“Siamo storditi ed increduli – ha riferito anche il vicesindaco Massimo Loviso – L’operazione sembrava perfettamente riuscita. Purtroppo questa mattina ci hanno comunicato che la situazione stava precipitando e, purtroppo, ieri pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere”.

Protagonista indiscusso della vita politica del Vallo di Diano per oltrre 40 anni, Rocco Giuliano, da sempre militante nelle fila del Partito Socialista Italiano, ha svolto ruoli importanti anche in seno alla Provincia di Salerno, in qualità di assessore, ed in quelli comprensoriali, sia alla Comunità Montana del Vallo di Diano che al Consorzio del Bacino Sa3.

Cav. N. H. don Attilio De Lisa