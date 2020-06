Comitato “Amalfi 2020”, decisione a sorpresa: il presidente Antonio Esposito si dimette! – ANTEPRIMA

Una decisione che ha colto alla sprovvista in tanti. Il presidente del comitato “Amalfi 2020″, Antonio Esposito, ha rassegnato le proprio dimissioni durante l’ultima assemblea. Il comitato, ricordiamo, aveva l’obiettivo di lottare in occasione delle prossime elezioni amministrative: l’ingegner Esposito era stato eletto a dicembre scorso presidente, all’unanimità. Una vera incognita, ora, dopo questo fulmine a ciel sereno per il comitato che avrebbe dovuto affrontare il sindaco Milano.

Nato ad Amalfi il 2 dicembre del 1958, Esposito è figlio dell’ex sindaco Mariano. Tra le sue esperienze, sicuramente era stata significativa quella dal 2005 al 2015, quando ha lavorato come dirigente presso Città della Scienza e successivamente Campania Innovazione s.p.a. in qualità di coordinatore area infrastruttura e servizi accessori quindi Vicedirettore e direttore operativo. Attualmente è dirigente presso Sviluppo Campania s.p.a. società in house di Regione Campania s.p.a.