Comincia l’estate. Ecco la guida per le vacanze al tempo del Coronavirus. E’ ormai cominciata l’estate e con essa cominciano i progetti per le vacanze di milioni di italiani. Naturalmente, a causa del periodo difficile derivato dalla pandemia da Coronavirus, queste non potranno che essere diverse da quelle alle quale si è sempre stati abituati.

Massimo Andreoni, direttore clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali, in un’intervista riportata da Il Mattino, ha spiegato:«La vacanza la si può fare, ed è bene farla, perché ci rigenera e ci aiuta ad affrontare meglio un periodo così stressante quale è quello che abbiamo trascorso».

Non esistendo un luogo che assicura il contagio zero, Andreoni spiega: «Una selezione la si potrebbe fare in relazione alla situazione epidemiologica del Paese di destinazione più che al mezzo di trasporto. In questo momento, per esempio, alcuni Paesi dell’America Latina, che sono particolarmente sconvolti dal fatto pandemico, non sono forse tra le prime mete da consigliare».

Per quanto riguarda le regole, L’Iss consiglia misure di igiene personale, pulizia e disinfezione frequenti delle mani dei bambini e igiene respiratoria, che prevede di usare fazzoletti di carta o la piega del gomito durante un colpo di tosse o uno starnuto. Necessario anche l’uso delle mascherine, quando le misure di distanziamento siano di difficile mantenimento in spiaggia.

Da considerare sempre i consueti consigli, quali portare con sé la crema solare e di non prendere il sole nelle ore di punta.