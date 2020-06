Maiori ( Salerno ) Collocamento a Maiori. Aprite quella porta! Non si capisce che succede al collocamento di Maiori che si occupa di tutta la Costiera amalfitana, comunque si cominciano le attività da Positano, Amalfi e Ravello, ma molti ci segnalano difficoltà , sia perchè è chiuso sia per la mancanza di risposte alle mail sia per telefono , ma non solo, allo stesso Comune risponde una segreteria. Dovrà essere stato il Covid, noi abbiamo visto che in passato sono sempre stati disponibili e fattivi, ma ora ci sono mille disagi segnalati dai cittadini. Come funziona?

Riportiamo le informazioni della rete sperando che serva ai lettori e che dal collocamento ci dicono quando e come, Covid permettendo, apriranno quella porta, se non la hanno già aperta

C.SO REGINNA, 71/B

Maiori (SA) Telefono: 089877520

Fax: 089853223

Email: cpimaiori@provincia.salerno.it

Sitoweb: nd