Da alcuni giorni è stato pubblicato il provvedimento regionale sull’uso delle mascherine, e l’ordinanza ha stabilito che dal 22 giugno, non è più obbligatorio ma facoltativo, il loro uso all’aperto.

Resta invece obbligatorio l’uso delle mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici e nei negozi, ed in tutte le situazioni, anche all’aperto, di assembramento, o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.

Il concetto appare chiaro, tuttavia c’è chi ancora sembra non volerlo comprendere e continua a portare la mascherina solo all’interno dei negozi al chiuso, ma chissà perché non anche al mercato!

Eppure al mercato di Minori e di Maiori, non si capisce come possa sfuggire che, nonostante ci si trovi all’aperto, si tratta di un’area limitata, a forte concentrazione di merci e persone, dove il rischio di assembramenti è praticamente inevitabile.

Qui soprattutto in corrispondenza dei banchi alimentari, si dovrebbe rispettare rigorosamente, l’uso delle mascherine, tenuto conto dell’esposizione non protetta di frutta, verdura e prodotti vari di consumo alimentare, nonché l’impossibilità di poter rispettare la distanza minima raccomandata di un metro, sia dalle persone che dalle merci in vendita.