CHISTACONLALEGANONE’ILMIOSINDACO – LIBERA INTERPRETAZIONE DELLA POLITICA A SORRENTO

I veri sorrentini nel periodo di pandemia hanno riscontrato l’inerzia di una amministrazione risultata poi ASSENTE !!! Assessori assenti !!!

Prendono ancora RIMBORSI per gli incarichi in giunta…nessun gesto di solidarietà per la povera gente.

I privati soccorrono oltre 500 famiglie con il banco alimentare.

Nelle decisioni di massima emergenza un sindaco “leghista” lontanissimo e staccato dai bisogni della sua comunità parla di usura e politica attaccando i vertici delle istituzioni.

Sulla via per le regionali si converte e si “Lega” al partito di Bossi… quello di ROMA LADRONA.

Mancano 49 milioni agli italiani.

Cuomo tradisce il mandato elettorale conferito con fiducia da tanti sorrentini per un secondo quinquennio fallimentare pieno di conflitti d’interessi. SORRENTO più povera per colpa del COVID e di una incompetenza ed incapacità amministrativa e politica.

Il sindaco CUOMO cerca un posto al sole di Napoli e in regione.

Gli elettori della Campania e del collegio di riferimento non saranno abbagliati da illusioni e promesse mai mantenute per la crescita di una Sorrento Europea una volta internazionale oggi diventata peggio di un paesino di provincia. I fatti sotto gli occhi di tutti.

Disagi disoccupazione disordini e risse.

Disuguaglianze e povertà. La mancanza di un progetto di un futuro possibile.

La politica locale affonda per proprie scelte e responsabilità e per una tempesta economica imprevedibile e di natura eccezionale. (Gigione Maresca)