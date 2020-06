Chi è Metis Di Meo: carriera e vita privata della giornalista RAI venuta oggi a Positano. Romana, nata il 9 dicembre 1986, Metis Di Meo, dopo la maturità classica, si laurea al DAMS, ma nel frattempo fa giovanissima le sue prime esperienze a teatro e nel mondo radiofonico e televisivo, su alcune emittenti private. Nel 2005 l’esordio alla conduzione, prima di Mixing, talk show d’attualità, con l’avvocato Nino Marazzita su T9, quindi del Seven Show, storico programma comico con Antonio Stornaiuolo, per la regia di Giancarlo Nicotra. Attrice, modella e testimoniale, è anche protagonista di alcuni fotoromanzi.

Giovanissima, sempre nel 2005 e fino al 2007, collabora a Domenica in con Massimo Giletti in veste di intervistatrice. Seguono altre esperienze come autrice di programmi condotti ad esempio da Fabrizio Frizzi e Gianni Boncompagni, fino a Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel 2007 diviene conduttrice per la rete delle Autostrade Italiane, Infomoving, così la sua voce diventa nota in tutta Italia. Le sue esperienze televisive e radiofoniche iniziano a intensificarsi. Voce nota ai giovanissimi su Italia 1, collabora come autrice alla creazione di Italia2, rete del gruppo Mediaset. In seguito, conduce alcuni programmi prodotti per la società americana Telemedia e rivolti agli italiani nel mondo.

Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle, ballando insieme al partner professionista Simone Di Pasquale. Ha inoltre recitato in varie fiction televisive, fra cui Don Matteo, Caterina e le sue figlie e Ho sposato uno sbirro. Recita inoltre in diverse pellicole cinematografiche. Dal 2012 è conduttrice di dirette, servizi e rubriche per la mattina di Rai Uno, Unomattina. Nella stessa estate, è l’inviata a Londra di Unomattina estate in vista dei giochi olimpici. Il suo sodalizio con la Rai va avanti per molti anni e nell’estate 2019 è al timone del programma ‘Il Capitale Umano‘. Nel 2018 è la padrona di casa del programma dedicato al mondo delle quattro ruote Easy Driver. Molte sono le relazioni che le sono state attribuite, ma la sua vita privata resta comunque molto riservata.