Chi è Andrea Abbamonte: l’avvocato salva-housing

L’avvocato Andrea Abbamonte è l’avvocato scelto dagli acquirenti dell’housing sociale come paracadute per metterli in salvo dalla drammatica vicenda.

Classe ’62, attivo nella professione forense dal 1984 e nipote d’arte, gestisce un importante studio a Napoli.

Profonda esperienza amministrativa come consulente di innumerevoli amministrazioni comunali, Presidente della Giunta Regionale della Campania quale componente del Comitato Tecnico Scientifico, ex Assessore Regionale in quota UDEUR, avvocato di fiducia di Antonio Bassolino e Clemente Mastella: la carta vincente su cui puntano gli acquirenti, ormai disperati per il sogno mancato della casa ormai pronta.

Dopo diversi contatti e incontri tra le parti, l’avvocato, che sta raccogliendo i mandati per una mega class action, è pronto a mettere in mora la società facente capo all’ing. Antonio Elefante e Fabio Quagliarella, richiedendo per gli acquirenti la restituzione del doppio della caparra versata (un importo variabile tra i 100.000 e i 250.000 Euro) ai sensi dell’art.1385 del codice civile.

L’avvocato starebbe inoltre vagliando la concreta possibilità di chiamare in causa anche il Comune di Sant’Agnello, forte di recenti sentenze del TAR che hanno visto diversi Comuni scontare condanne per gli errori dei funzionari.