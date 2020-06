Cetara riparte. Il turismo di prossimità con Salerno funziona, caos traffico al ritorno per il semaforo a Vietri. Il video virale

Cetara riparte. Il turismo di prossimità con Salerno funziona nella cittadina della Costiera amalfitana. Ristoranti di qualità, posto incantevole, tradizioni storiche, Cetara è una delle cittadine più amate della Costa d’ Amalfi dove si vive a misura d’uomo. Positanonews cerca di fare un quadro della situazione fra i vari paesi della Divina, Positano, Amalfi e Ravello, basati più su un turismo alberghiero e internazionale, sono maggiormente in difficoltà in questo momento, altri comuni ancora in stand by, mentre Cetara sembra quella che sta reagendo meglio dopo il lockdown del coronavirus Covid-19 . L’unico problema, manco a dirlo, è il traffico. Ovviamente super lavoro per i vigili , ma ci vorrebbero gli ausiliari che, come avrebbe detto Cascone delegato alla mobilità per la Regione Campania, dovrebbero arrivare per luglio. Al ritorno si formano lunghe file, in particolare per il semaforo nelle curve di Vietri sul mare per lavori interminabili. Ben venga un pò ( un pò ) di traffico sulla S.S. 163 che porta movimento e turismo, ma occorre organizzarsi, anche in previsione di un incremento. Intanto un in bocca al lupo a tutte le attività di Cetara a noi di Positanonews particolarmente care, Cetara è sempre stato un luogo incantevole dove siamo stati ben accolti. Il video virale del Comune lo alleghiamo all’articolo..