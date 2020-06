Cetara, oggi riapre spiaggia libera: ecco tutte le linee guida per la sicurezza

Oggi, 2 giugno, riapre la spiaggia libera di Largo Marina in Cetara. Da questa mattina è possibile prenotare la propria postazione sulla pagina Facebook “Cetara Spiaggia Libera”. L’accesso alla spiaggia libera è gratuito.

Per garantire la sicurezza, sono state dettate delle linee guida. Eccole nel dettaglio:

Solo per quest’anno, nel tratto di spiaggia libera di Largo Marina lato ovest, verranno posizionate, alle distanze di sicurezza disposte dalla Regione Campania, le postazioni da occupare.

È possibile accedere alle postazioni solo con prenotazione presso gli addetti del Lido Cetara, tramite la pagina Facebook “Cetara Spiaggia Libera” o chiamando al numero telefonico 379 1945086 (attivo dalle 9 alle 19); tutti coloro che accederanno alla struttura dovranno compilare un’autocertificazione con i loro dati, che verranno conservati per 14 giorni dall’ente gestore; l’accesso alle postazioni della spiaggia libera avviene solo ed esclusivamente dall’unico ingresso del Lido Cetara dove un addetto procederà alla rilevazione della temperatura tramite laser e alla consegna dell’autocertificazione; non è possibile prenotare per più giorni di seguito; le postazioni verranno assegnate in ordine di prenotazione;

Seguire attentamente tutte le raccomandazioni esposte all’interno dell’arenile e seguire i percorsi di entrate ed uscita per evitare assembramenti;

È obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento della postazione assegnata;

È vietato spostarsi da una postazione all’altra;

La postazione assegnata deve essere occupata al massimo da 4 persone, cioè quelledichiarate nell’autocertificazione;

La postazione prenotata della spiaggia libera deve essere occupata prima delle ore 11, altrimenti decade la prenotazione e viene ritenuta libera per essere occupata da altri utenti;

Anche in mare, evitare assembramenti;

È vietato praticare giochi di gruppo e comunque qualisiasi attività che potrebbe creare assembramenti;

Per accedere al servizio wc posizionato nel corridoio di lancio dei windsurf bisogna ritirare la chiave presso gli addetti del Lido Cetara;

L’orario di apertura del Lido Cetara e quindi della spiaggia libera è dalle 9.00 alle 19.00; sarà consentito eccezionalmente accedere prima solo alle persone anziane, a famiglie con neonati e a categorie protette;

Rispettare severamente l’orario di chiusura (ore 19:00) per permettere la sanificazione dei lettini e fa pulizia della spiaggia.