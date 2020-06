Cetara, niente lavori di messa in sicurezza: la spiaggia del porto rimane chiusa

Non sono ancora partiti i lavori per quanto riguarda il costone roccioso che delimita la piccola spiaggia del porto di Cetara. Durante l’inverno scorso, ricordiamo, c’era stato un evento franoso che aveva interessato l’area e il Comune di Maiori (la spiaggia difatti ricade nel Comune di Maiori e non in quello di Cetara) si era attivato con un’ordinanza di messa in sicurezza. Purtroppo, però, per ragioni ancora da accertare, i lavori non sono mai partiti e quindi la spiaggia non è difatti fruibile.

Appare abbastanza improbabile che i lavori, non cominciati per tutti questi mesi, possano essere iniziati e terminati per la stagione estiva.

Si tratta di una piccola spiaggia lunga all’incirca 70 metri e si trova proprio alle spalle del porto di Cetara dal quale si raggiunge attraversando il parcheggio da un’apertura sotto la collina. Questa spiaggia si è formata grazie alle correnti marine createsi all’indomani della costruzione del porto di Cetara con l’aggiunta dei detriti derivanti dallo sbancamento del terreno effettuato subito dopo il terremoto del 1980 per la costruzione della case popolari in paese. A questi detriti si sono aggiunti i sassi provenienti dalla risacca che hanno nel tempo contribuito ad allungare ed a levigare l’arenile che si presenta attualmente formato da ciottoli arrotondati.

In questo tratto di mare l’acqua si presenta limpida aiutata dal movimento delle correnti che contribuisce a detergere eventuali impurità. La spiaggia durante i mesi estivi è provvista di un piccolo stabilimento balneare e si affaccia sulla baia della “Collata”.