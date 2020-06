Cetara / Maiori. Sgomberata la spiaggia dai carabinieri , uno choc per i bagnanti – FOTO

ANTEPRIMA Cetara / Maiori. Sgomberata la spiaggia dai carabinieri , uno choc per i bagnanti che erano venuti da Salerno e dintorni nella speranza di farsi un bagno. Ognuno di loro aveva già pagato il parcheggio con i grattini. Le forze dell’ordine hanno fatto rispettare la legge per il divieto di accesso e le norme di contenimento del coronavirus covid-19. Ma la colpa di questa situazione è da addebitare a quei comuni della Costiera amalfitana che non hanno ancora risolto queste situazioni. La costa d’ Amalfi è presa d’assalto ma per le norme anti virus o si fa in uno stabilimento balneare, a pagamento e su prenotazione, o l’accesso è consentito solo ai residenti, ma anche per loro a prenotazione.

