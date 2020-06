Cetara-Maiori, riapre la spiaggia di Collata che fu sgomberata dai carabinieri – ANTEPRIMA

Costiera amalfitana, finalmente è pronta a riaprire la spiaggia in località Collata a Maiori, al confine con il porto di Cetara. Come dice l’ordinanza n. 40 del 26/06/2020, in base a quanto attestato e certificato dal Geologo Valerio Buonomo, nel tratto sottostante la porzione del costone roccioso, protetta da funi, reti e catene, non sussistono pericoli imminenti da potenziale distacco e caduta di materiale lapideo corticale a tutela della pubblica e privata incolumità.

Dunque è consentito l’utilizzo del tratto di arenile sottostante il costone roccioso, denominata spiaggia “collata”, con le adozioni delle precauzioni di seguito elencate per garantire l’incolumità delle persone:

L’interdizione totale della spiaggia in concomitanza di periodi di condizioni meteo avverse;

L’interdizione per una fascia di 1 m del tratto di spiaggia alla base della falesia sulla quale potrebbero incombere crolli di detriti di piccole dimensioni attraverso le maglie delle reti metalliche;

Monitoraggio periodico, da ripetersi annualmente prima della stagione estiva come previsto da normativa e da eseguirsi, nell’ambito di un nuovo incarico, anche eccezionalmente e immediatamente a seguito di eventi sismici, fenomeni meteo-marini eccezionali o incendi o qualsiasi altra azione destabilizzante per la falesia calcarea.

La spiaggia, ricordiamo, è stata sgomberata dai carabinieri circa una settimana fa, come riportato da Positanonews in anteprima. I bagnanti sono stati allontanati dalle forze perché l’accesso alla spiaggia è interdetto da quasi un anno, da quando la Guardia di Finanza sezione navale di Salerno appose i sigilli per un abuso edilizio perpetrato sul costone roccioso prospiciente ad una particella della spiaggia. Nonostante la recinzione i bagnanti si sono recati sull’arenile eludendo anche le grate installate per impedire fisicamente l’ingresso e le forze dell’ordine sono intervenute sgomberando l’area.