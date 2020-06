Cetara. Dopo la truffa di ieri ai danni di un’anziana i Carabinieri invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione

Cetara, costiera amalfitana. Truffe agli anziani, riportiamo l’appello dei Carabinieri:

Chiediamo alla cittadinanza di prestare la massima attenzione agli sconosciuti che telefonano fingendo di essere un parente e chiedono di lasciare i soldi ad un corriere per la consegna urgente di un pacco e poi si presentano all’uscio della porta. Diffidate assolutamente da chi vi chiede soldi in contanti. Proprio ieri sera abbiamo registrato un caso di truffa ai danni di un’anziana signora di Cetara.

I carabinieri sono ora in possesso delle immagini dei due malfattori, ben organizzati e addestrati. Utilizzano tecniche di persuasione e studiano tutti i movimenti.

Vi chiediamo di segnalare chiamando il 112 anche se avete solo il sospetto di essere vittima di una truffa. Per ulteriori consigli, vi invitiamo a consultare il sito dell’Arma dei Carabinieri all’indirizzo:

http://www.carabinieri.it/…/contro-le-truf…/contro-le-truffe