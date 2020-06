Cetara, donna deceduta derubata di fede e bracciale: scatta la denuncia

Al dolore per la perdita della madre si è aggiunta anche l’amarezza per la scomparsa di alcuni preziosi della donna. A sporgere denuncia ai carabinieri contro ignoti sono state le figlie della signora di Cetara che ha perso la vita, a causa di un attacco cardiaco, durante il trasporto all’ospedale di Cava de’ Tirreni. Sparite la fede nuziale e un braccialetto di metallo, che avevano anche un particolare valore simbolico per la famiglia della vittima.