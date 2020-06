Cetara: Acque pulite, dove?

Cetara ( Salernto ) A proposito delle spiagge della cittadina della Costiera amalfitana riceviamo e pubblichiamo Alquanto confusa e fuorviante la risposta del primo cittadino di Cetara. Lungi dallo scatenare una polemica fra singoli, riflettiamo sulla questione in maniera chiara e trasparente: chi stabilisce se l’acqua è pulita o meno? Chi si sta occupando degli “ultimi prelievi fatti”? Qual è la fonte ufficiale che pubblicherà i risultati? E se i risultati non sono ancora arrivati come fa ad assicurarci ciò che ha comunicato? Inoltre, quale spiaggia dovrebbe riaprire? La spiaggia che ospita il Lido Comunale (https://www.cetaraturistica.it/mare/stabilimenti/lido-cetara) non sembra essere stata chiusa, anzi, invita i propri cittadini e visitatori alla fruibilità della struttura “in piena sicurezza”. L’unica spiaggia ad essere stata chiusa è quella adiacente al Porto che ricade nel Comune di Maiori e che non c’entra affatto con il divieto di balneazione che emerge, invece, in LOCALITà MARINA DI CETARA. Siamo d’accordo sul fatto che l’estate è iniziata “con un certo caos e confusione”, ma non addizioniamo altra confusione al caos. Bisogna essere trasparenti!

