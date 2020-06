“Centro estivo per Minori”: servizio di ospitalità gratuito per bambini dai 3 agli 8 anni. Al via la presentazione delle domande.

La Giunta comunale di Castellabate, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali con delibera n. 75 del 12/06/2020, ha deciso anche per quest’anno di realizzare un “Centro estivo per minori”. Si è così deciso di far partire il servizio utile ai genitori che non possono occuparsi dei propri figli a causa del lavoro estivo. Il progetto prevede l’ospitalità per i bambini dai 3 fino agli 8 anni, tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, con esclusione delle domeniche e del 15 agosto. Le attività ludiche e didattiche verranno svolte presso la palestra “Panebianco” di Santa Maria e negli spazi all’aperto adiacenti. Le mattinate verranno trascorse con giochi, letture, passeggiate, disegni e attività manuali. Gli interessati possono procedere all’iscrizione compilando il modulo scaricabile online e presentandolo, entro e non oltre il 26 giugno, presso il Segretariato Sociale sito in via Roma A Santa Maria, insieme alla documentazione richiesta. Il numero degli iscritti non potrà essere superiore a 35 bambini, in caso di esubero verrà applicata la graduatoria in base al reddito rilevato dall’attestazione ISEE valida.

L’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli, dichiara in merito alla ripartenza del servizio: «Un’iniziativa fortemente voluta a seguito delle numerose richieste pervenute e che intende, soprattutto quest’anno, riproporre un servizio molto utile ai tanti genitori lavoratori, in un momento particolarmente delicato per le famiglie».