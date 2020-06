Cava de’ Tirreni, vandali in azione: auto danneggiate senza motivo

I vandali continuano ad accanirsi contro le auto in sosta in piazza San Francesco a Cava. Prese di mira le portiere e le carrozzerie – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – delle vetture. Si tratterebbe di puri atti vandalici. Anche i residenti di Santa Maria del Rovo hanno dovuto fare i conti con danni agli specchietti, agli sportelli e al portabagagli sempre senza alcun motivo. I cittadini chiedono che vengono usate le telecamere per incastrare i colpevoli.