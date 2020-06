Cava de’ Tirreni tra i beneficiari della misura di sostegno al fitto delle abitazioni principali

SOSTEGNO AL FITTO: CAVA DE’ TIRRENI C’E’

A conferma che anche il Comune di Cava de’ Tirreni risulta tra i beneficiari della “Misura 2/Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica della Regione Campania”, pubblichiamo l’elenco del sito web istituzionale regionale, in cui risultano le 447 richieste trasmesse dagli uffici comunali alla Regione, per un importo complessivo di 60.951,89 euro.

Si ricorda che al contributo potevano accedere, i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, che avevano subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19.

L’ammontare del contributo concesso, al termine dell’istruttoria regionale, sarà quindi pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00.

“Per spegnere ogni polemica – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Garofalo – confermo quanto già detto in precedenza. il Comune di Cava de’Tirreni era ed è inserito nella graduatoria regionale bonus fitti emergenza Covid. A breve avremo anche l’elenco dei nominativi. Nessuna esclusione, quindi, mi spiace che si generino confusione e sterili polemiche su argomenti così delicati. L’ importante è tenere alta l’attenzione sui bisogni dei nostri concittadini. Questo conta e nulla più”.