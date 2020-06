Cava de’ Tirreni. Stenta a partire la raccolta fondi per l’installazione e l’illuminazione dell’Ostensorio sul Colle di Sant’Adjutore

Cava de’ Tirreni. Il giornalista cavese Livio Trapanese rende noto, attraverso la sua pagina Facebook, che: «Stenta a partire, anzi a decollare, la raccolta fondi per l’installazione e l’illuminazione dell’Ostensorio sul Colle di Sant’Adjutore. A due giorni di intenso lavoro, per l’installazione dei pali che dovranno reggere il mega luminoso Ostensorio, iniziati ieri, lunedì 8 Giugno 2020, per terminare entro la sera di giovedì perché possa essere acceso venerdì 12 Giugno, il Tesoriere dell’Ente Montecastello, Ragioniere Francesco Loffredo, ci fa sapere che l’I.B.A.N. (International Bank Account Number ovvero codice numerico assegnato ad ogni singolo conto corrente) è fermo ad euro 846,40, mentre la piattaforma è ferma a 125,00 euro e la “giara raccogli-fondi” è vuota, tranne pochi spiccioli.

Grazie alla donazione di ancora rari cavoti, sostenitori dell’evento Storico-Religioso, e del cavese “Coro Santa Cecilia”, il Presidente dell’Ente, Dottore Mario Sparano, ha potuto elargire un acconto alla ditta esecutrice dei lavori di 3.300,00 euro, a fronte dell’impegno pattuito e da fatturare di 10.000 euro.

Tutti pronti a criticare per i fuochi sì o fuochi no, oltre per altre idiozie, vaghe e vane a loro stesse, ma nessuno ha detto, scritto o speso una parola per l’assenza della pia Processione Eucaristica, che dal 1657 è stata sempre officiata, addirittura durante l’epoca del Vice Regno Spagnolo, dell’era Borbonica e durante il ventennio, dalla secolare Parrocchiale Chiesa della Santissima Annunziata al terrazzo superiore del “Castrum Sanct’Adjutoris”.

Pandemia da coronavirus, certo, e siamo affranti, ma nessuna “pandemia” dovrà mai colpire le coscienze, la morale, l’etica di quanti si “credono” o “professano” cattolici cristiani, questa è stata l’amara conclusione, allo stato, dei vertici dell’Ente Montecastello.

Facciamoci spiegare dai nostri Parroci, se non vogliamo ricorrere a testi specifici, cos’è, cosa rappresenta e cosa deve essere per i cattolici cristiani il Santissimo Sacramento».