Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore e l’abbandono di rifiuti: “La colpa è di chi odia la nostra città e la tratta come una discarica”

Cava de’ Tirreni. L’assessore Nunzio Senatore posta sulla sua pagina Facebook una foto di una zona cittadina piena di rifiuti abbandonati e commenta l’immagine con queste dure parole: “È stato bello vedere per due mesi la città pulita, come sempre dovrebbe essere. Eppure i servizi di pulizia erano anche ridotti rispetto ad ora. Invece da qualche giorno arrivano foto come questa. Come la mettiamo? Di chi è la colpa quindi? Ve lo dico io, la colpa è di chi odia la nostra città e la tratta come una discarica. E non venite a parlarmi di controlli e di telecamere”.