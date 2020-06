Cava de’ Tirreni. Convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 11 giugno

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Lorena Iuliano, ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020, alle ore 15:30, in prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica in diretta televisiva su Rtc Quarta Rete, nella sala consiliare, per la trattazione del seguente ordine del giorno: