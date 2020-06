Cava de’ Tirreni, caos nella movida: aggredisce il 118 e scappa

Scompiglio ieri sera nella movida cavese, in Piazza Abbro. Per cause in corso di accertamento due giovani, in preda ai fumi dell’alcol hanno cominciato a picchiarsi violentemente spaventando gli avventori della movida. Pare che uno dei due abbia anche tentato di aggredire una ragazza. La lite stava degenerando con il coinvolgimento anche di alcuni passanti che tentavano di riportare la calma.

Sul posto le forze dell’ordine ed una ambulanza dell’Humanitas. Uno dei due contendenti portato verso l’ambulanza per essere medicato ha inveito contro i sanitari ed è scappato via. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di Cava che hanno bloccato l’uomo che è stato sedato e trasferito all’ospedale di Cava. Identificato e medicato anche l’altro uomo che ha preso parte alla lite. Sul posto anche i Carabinieri

I due soggetti deferiti all’ Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere di lesioni e aggressione.