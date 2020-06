Cava de’ Tirreni. Bonus disabilità anche non grave, pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi

Cava de’ Tirreni. Il Piano di Zona Ambito S2 comunica che sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al bonus previsto per i cittadini con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 anche non grave e non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania in favore delle medesime categorie, nell’ambito del Piano per l’Emergenza socio-economica di cui alle deliberazioni n. 170 e 171 del 07/04/2020.

Come si ricorderà, infatti, la Regione Campania ha ampliato la platea dei destinatari della Misura 8 Bonus, rivolta alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti prevista dalla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020, assicurando la presa in carico da parte dell’Ambito Cava-Costiera amalfitana di ulteriori utenti aventi diritto e la più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione.

In linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, il bonus erogato sarà di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento Legge 104/92 anche non grave, residenti nei Comuni associati nell’Ambito S2 (Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Positano, Scala, Tramonti, Ravello, Vietri sul Mare.

Gli elenchi possono essere consultati sul sito web www.pianodizonas2.it o anche sul sito del comune www.comune.cavadetirreni.sa.it.