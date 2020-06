Cava de’ Tirreni. Al via il bando per i Centri Estivi 2020 – Emergenza Covid-19

Il Comune di Cava de’ Tirreni con la pubblicazione dell’Avviso Manifestazione d’interesse Centri estivi 2020/emergenza covid-19, intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni sul territorio cittadino.

Associazioni, Cooperative ed Enti del Terzo Settore possono partecipare all’ Avviso Pubblico per la progettazione e la realizzazione di attività ludiche ricreative – centri estivi, sul territorio di Cava de’Tirreni, per bambini dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo (luglio, agosto, settembre), in ottemperanza e ai protocolli ministeriali e regionali.

L’obiettivo è realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti, al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; ma anche di aiutare i genitori che, nell’attuale Fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete attività lavorative.

“Grazie al contributo nazionale, cui siamo stati ammessi – afferma Antonella Garofalo, assessore alle Politiche sociali – intendiamo fornire ulteriori servizi a sostegno delle famiglie mediante progetti integrati che potenzino i campi estivi. Le politiche per la famiglia e per l’infanzia sono lo strumento più importante per guardare al futuro e conferire concreti aiuti ai genitori, con particolare attenzione ai più fragili”.

L’avviso è in linea con gli indirizzi del Dipartimento per le Politiche della famiglia che ha elaborato apposite Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività ludico – ricreative – centri estivi per bambini ed adolescenti per i mesi da giugno a settembre 2020. Tutto ciò in base a quanto disposto dal Decreto Rilancio – Finanziamenti dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa.

La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro le ore 12.00 del 06 luglio 2020.

L’Avviso completo, le Linee guida e la modulistica per la manifestazione d’interesse possono essere scaricati dai siti istituzionali: www.cittadicava.it – www.pianodizonas2.it