Cava de’ Tirreni. Al via i rimborsi per la mensa scolastica

MENSA SCOLASTICA: AL VIA I RIMBORSI

Dal 15 giugno prossimo sarà possibile presentare la domanda per richiedere il rimborso delle somme versate e non utilizzate, dal 5 marzo scorso, relative alla mensa scolastica.

In alternativa, i crediti resteranno a disposizione per il prossimo anno scolastico, oppure sarà effettuato d’ufficio il trasferimento delle somme a vantaggio di altro figlio che frequenterà la scuola dell’infanzia o primaria, a tempo pieno.

La richiesta, scaricabile dal sito www.cittadicava.it dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, all’Ufficio Pubblica Istruzione, via mail agli indirizzi: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

oppure urp@comune.cavadetirreni.sa.it con indicazione nell’oggetto: rimborso mensa 2019-2020