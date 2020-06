Cava de’ Tirreni, 14enne picchiato in classe: la Procura chiede archiviazione per la prof

Nessuna prova o elemento che l’indagata abbia assistito all’evento, né che fosse presente. Con queste motivazioni la Procura di Nocera Inferiore chiede l’archiviazione per un’insegnante di una scuola di Cava de’ Tirreni. Sullo sfondo, c’è l’aggressione subita da un ragazzo di 14 anni ad opera di altri tre giovani, all’interno dell’istituto scolastico. La famiglia si è però opposta alla decisione del pm, presentando opposizione. È la seconda volta. La decisione sarà presa ora in camera di consiglio dal gip. I tre minori – presso il tribunale competente – rischiano il rinvio a giudizio. La vittima, seguita insieme alla famiglia dal legale Gerardo Romano, sarebbe stata aggredita in classe, nel dicembre del 2018, rimediando contusioni al polso, all’emitorace e al ginocchio sinistro. Il gruppetto di compagni gli avrebbe poi legato una sciarpa intorno al collo, facendogli perdere i sensi per qualche istante. Pur reagendo, il ragazzo fu preso a calci e colpito con una testata. Questi i fatti. Dopo una prima richiesta di archiviazione, il gip aveva disposto nuove indagini, chiedendo di ascoltare i ragazzi presenti al fatto. Così come l’insegnante. Ma pur dopo questa attività, la Procura ha ritenuto che non sussistano elementi per mandare sotto processo la donna, al punto da chiedere una seconda archiviazione. La famiglia si è opposta nuovamente, chiedendo che venga invece chiarito il ruolo della docente e la sua ubicazione, per stabilirne il livello di presunta responsabilità.