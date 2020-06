Ravello ( Salerno ) . Castiglione di Ravello fra le spiagge più belle della Costa d’ Amalfi in una foto virale di J.D. Vesper . Tanti i commenti a questa immagine in Costiera amalfitana … La Città della Musica non è solo Villa Rufolo e Villa Cimbrone, Piazza Duomo e le tante bellezze paesaggistiche collinari, ma ha anche una meravigliosa spiaggia, un gioiello, incuneato fra Atrani e Minori, raggiungibile per una scalinatella dalla S.S. 163

Wanda Pinto La mia spiaggia ! Fu mio padre con un amico che 60 anni fa apri’ lo stabilimento su questa spiaggia e oggi mio fratello e mia nipote continuano ciò che loro iniziarono …

grazie per la foto ! 😘

Il mare qui è’ sempre splendido

Castiglione di Ravello spiaggia J.D. Vesper