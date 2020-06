Castellammare, sequestrati prodotti ittici senza etichettatura e raccolti alla foce del Sarno

Nella mattinata di oggi, i militari della guardia costiera di Castellammare di Stabia sotto la guida di Ivan Savarese hanno scoperto e sequestrato più di un quintale e mezzo di vongole veraci ed altri prodotti ittici trasportati e venduti senza etichettatura, raccolti alla foce del fiume Sarno e pericolosi per la salute umana per l’alto inquinamento del mare. Tra le varie ipotesi di reato, è stata contestata anche quella dell’attentato alla salute pubblica, in relazione al fatto che le indagini e le analisi condotte dall’Arpac, dall’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno e dall’Università Federico II hanno accertato la contaminazione batteriologica e chimica dei molluschi bivalvi, con presenza di metalli pesanti, idrocarburi e fitofarmaci, il che rappresenta un oggettivo pericolo per la salute pubblica dei consumatori.