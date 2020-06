Castellammare, incidente nella galleria Privati: moto contro auto. Statale Sorrentina in tilt

Incidente intorno alle ore 13 a Castellammare di Stabia, sulla Statale Sorrentina. Proprio nella galleria Privati, per cause da accertare, una moto è finita contro un veicolo che era in coda. Non è chiaro, come detto, il motivo che ha portato all’impatto violento: a bordo del veicolo a due ruote vi erano due persone, un uomo e una donna, i quali sono rimasti feriti.

Subito sono state allertate le Forze dell’ordine e i sanitari del 118; i due sono stati trasportati all’ospedale San Leonardo, anche se, almeno stando alle prime informazioni, non dovrebbero aver riportato ferite molto preoccupanti. Le Forze dell’Ordine hanno effettuato i rilievi di rito, mentre il traffico è andato letteralmente in tilt per diverso tempo.