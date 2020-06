Castellammare, donna guarita dal covid-19: restano solo 3 positivi

L’Asl ci ha comunicato che un altro paziente positivo al Covid-19 è ufficialmente guarito. Si tratta di una 50enne che era risultata positiva al coronavirus lo scorso 3 giugno e che, a seguito di due tamponi effettuati il 13 e il 14 giugno, entrambi con esito negativo, è stata dichiarata guarita dall’Asl, che ha disposto anche la revoca dell’isolamento domiciliare per l’intero nucleo familiare.

Una bella notizia, che rappresenta un segnale di speranza anche per gli altri 3 pazienti tuttora positivi al virus a Castellammare di Stabia, a cui auguro di guarire nel più breve tempo possibile. In questa fase di convivenza col Covid, rinnovo il mio appello a non abbassare mai la guardia: è necessario indossare sempre le mascherine in maniera corretta e rispettare il distanziamento sociale. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo.