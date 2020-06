Castellammare di Stabia. Un bonus da 600 euro per 486 persone con disabilità residenti in città

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Un bonus da 600 euro per 486 persone con disabilità residenti a Castellammare di Stabia e non coperte dal fondo destinato ai non autosufficienti. All’esito dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione del bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, sono 284 i beneficiari del bonus da 600 euro che sarà interamente coperto con fondi regionali, a cui vanno ad aggiungersi 202 persone incluse già nell’elenco inviato dall’Ambito N27 alla Regione Campania. La graduatoria sarà disponibile a breve. Una testimonianza evidente della sensibilità nei confronti delle fasce deboli della popolazione, per dare un segnale tangibile della presenza delle istituzioni su questo tema, che vede ogni giorno i nostri servizi sociali impegnati in un sostegno graduale, coordinato e personalizzato delle persone con disabilità per contribuire alla loro inclusione attiva”.