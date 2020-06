Castellammare di Stabia. Sospesi fino al 31 agosto 2020 i pagamenti e le notifiche degli atti tributari

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “I pagamenti e le notifiche degli atti tributari resteranno sospesi fino al 31 agosto 2020. Un’ulteriore boccata d’ossigeno che l’amministrazione è riuscita a garantire alle famiglie stabiesi in questo momento così impegnativo per tutta la città. Un lavoro certosino ad opera dell’assessorato al bilancio e di tutto il team dell’amministrazione comunale, che ci ha visti protagonisti di una battaglia serrata contro l’evasione fiscale e di una manovra di bilancio in grado di dare respiro a tanti cittadini che si sono trovati improvvisamente in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Sono sospesi, pertanto, i pagamenti relativi a tutti gli accertamenti, le ingiunzioni e le sanzioni, mentre non rientra nella sospensione il pagamento degli avvisi bonari relativi alla Tari, all’Imu, ai fitti, all’imposta sulla pubblicità (Icp). A partire dalla prossima settimana, inoltre, riaprirà lo sportello Soget sito su corso Alcide De Gasperi, che sarà aperto il martedì e il giovedì e potrà ricevere gli utenti esclusivamente per appuntamento, da richiedere chiamando al numero 0818709312, in linea con le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza imposte dall’emergenza coronavirus”.