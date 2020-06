Castellammare di Stabia. Fa molto discutere il raddoppio del costo del parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino che costerà due euro all’ora. Sulla questione interviene l’assessore alla viabilità Gianpaolo Scarfato il quale difende la sua scelta e pubblica un video nel quale spiega ai cittadini i motivi che sono alla base di tale aumento. Scarfato sostiene che parcheggiare in centro deve costare di più rispetto alla periferia. Ma gli stabiesi non sono d’accordo con questa novità e sono pronti a far sentire la propria voce.