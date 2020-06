Castellammare di Stabia. Parcheggiatori abusivi presso la spiaggia libera “Palombara”. Intervengono gli agenti della Polizia Municipale

Castellammare di Stabia. Riaprono le spiagge libere e tornano in scena anche i parcheggiatori abusivi. Un gran numero di cittadini hanno segnalato la presenza degli abusivi a gestire l’area di sosta nei pressi della spiaggia libera “Palombara”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gestire la situazione allontanando i parcheggiatori abusivi. Con l’inizio della stagione estiva occorreranno sicuramente maggiori controlli per cercare di arginare il triste fenomeno dell’abusivismo.