Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino nominato vicepresidente vicario dell’Anci Campania

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica che: “Mi è stato appena conferito il prestigioso incarico di vicepresidente vicario dell’Anci Campania, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che rappresenta 550 Comuni della nostra Regione. Ci tengo a ringraziare il presidente Carlo Marino e tutta la governance dell’Anci per la fiducia riposta nei miei confronti. Un ruolo che mi gratifica e che mi appresto a svolgere con l’obiettivo di rafforzare il confronto e il dialogo con tutte le comunità locali, per un rilancio condiviso del nostro territorio.

In questa fase delicata è importante fare rete e mettere in atto un proficuo e costruttivo lavoro di squadra, per dare risposte concrete a tutti i cittadini e sottoporre le loro istanze in maniera ancor più incisiva al Governo nazionale. Porterò la mia esperienza da sindaco di una realtà come Castellammare di Stabia anche all’interno dell’organismo Anci, espressione dell’impegno amministrativo di chi, come me, conosce bene le esigenze dei cittadini e può fornire un contributo valido e fattivo allo sviluppo e alla crescita dei territori”.