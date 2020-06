Castellammare di Stabia. Consiglio Comunale l’8 giugno a porte chiuse.

Lunedì 8 giugno si terrà il Consiglio Comunale a porte chiuse per discutere dell’approvazione del bilancio preventivo. La seduta sarà trasmessa in streaming e si prevedono scontri tra maggioranza ed opposizione. Quest’ultima presenterà un piano che prevede il taglio della Tari per 3 mesi per le attività commerciali e per le strutture turistiche e chiederà alla maggioranza di tagliare altre spese al fine di trovare i fondi per questa manovra. Pare, però, che la maggioranza avesse già trovato una soluzione.