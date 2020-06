Carlo Mazzone, originario di Ceppaloni, è l’unico italiano finalista per il Global Teacher Prize 2020

Carlo Mazzone, professore sannita originario di Ceppaloni, in provincia di Benevento, è stato insignito del riconoscimento “Top Teacher Lifetime Achievement Award” da parte di Junior Achievement Italia. Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Il professore Mazzone, che insegna Informatica all’Istituto Tecnico Industriale “Lucarelli” di Benevento, ha ricevuto il riconoscimento “Top Teacher Lifetime Achievement Award” per: “aver costantemente e nel tempo sostenuto i percorsi imprenditoriali dei propri studenti, per aver facilitato il rapporto tra la propria istituzione scolastica e gli enti istituzionali e le imprese presenti sul territorio, per aver affiancato e favorito la crescita professionale di altri colleghi e degli esperti d’azienda nella gestione delle relazioni con le mini-company”.

Nello specifico, negli ultimi anni, Mazzone ha, tra le altre cose, proposto alle sue classi il programma di JA noto come “Impresa in Azione”, il programma di educazione imprenditoriale per gli studenti dai 16 ai 19 anni degli ultimi tre anni delle scuole superiori che è riconosciuto come forma di Alternanza Scuola-Lavoro dal Ministero dell’Istruzione e che offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla scuola. Le classi del professore Mazzone hanno vinto per quattro anni la finale regionale e lo scorso anno addirittura la finale nazionale, nota come BizFactory. Ciò ha permesso alla mini impresa sannita di competere a livello internazionale guadagnando il terzo posto in una selezione tra 40 aziende di 39 differenti paesi europei.