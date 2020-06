Capri Watch sbarca nel mercato delle scarpe, sempre “Al PASSO coi TEMPI”

Decine di rivenditori in tutta Italia ed anche nel resto del Mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano e al Giappone, la nota azienda di Silvio Staiano, è famosa in tutto il mondo per i suoi orologi e per la sua capacità di proporre sempre innovazioni stravolgendo la concorrenza.

Anche questa volta sono pronti a stupire i propri clienti, e lo fanno davvero in grande, lanciando sul mercato le scarpe targate Capri Watch. “È Tempo di cambiare passo. Passa a Capri Watch” – scrivono sui social. I sogni diventano reali proprio quando meno ce lo si aspetta.

Dopo un periodo di stallo dovuto all’emergenza coronavirus – in cui le vendite non si sono mai fermate – l’azienda caprese ritorna, e lo fa alla grande, sempre “Al PASSO coi TEMPI“. Per poter acquistare le scarpe di Capri Watch dovremo attendere ancora un po’, non appena saranno disponibili potremo conoscere caratteristiche e prezzo dal sito di Capri Watch. Intanto ecco alcune foto in anteprima.