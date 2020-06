Capri. Torna il problema ambientale. Francesco D’Otolo: “Lockdown per gli inquinatori”

Riportiamo l’interessante post del caprese Francesco D’Otolo

LOCKDOWN PER GLI INQUINATORI

All’eco lunga e profonda, come una batteria di tuoni, proveniente dal mare (simile a quella proveniente dalla penisola sorrentina nelle infinite feste estive) si è sostituita, proprio ora, una pioggia battente accompagnata da un forte vento.

È d’obbligo allora andare con il pensiero alle luminose mattinate ammirate dal Belvedere di Villa San Michele qui su ad Anacapri, con lo sguardo che spazia nel mare il cui confine è segnato dalla città di Napoli e, giù giù, fino a Castellammare di Stabia.

In questi giorni “postLockdown” si notava ad occhio nudo che il colore dell’acqua non era identico a quello che si può ammirare ad Ovest. Ennesimo e, purtroppo inutile, rimpianto per una situazione di degrado ambientale con il quale dobbiamo convivere perché accettato dalla quasi maggioranza degli abitanti, “correi” dell’attuale stato?

A nulla è valso pagare (e profumatamente) un Generale dei CC in pensione nel ruolo di Commissario per il fiume Sarno, la peggiore “cloaca” dell’intero pianeta, che dopo il lockdown ha ripreso a sversare nel mare veleni e schifezze varie!

Queste e tante altre le ragioni che spingono verso giù (verso il Nord Africa appunto) la nostra Campania.

I dati sul turismo a Napoli e in Campania si anticipano molto negativi.

Questo territorio possiede ricchezze ambientali e artistiche straordinarie in qualità e quantità. Non basta, secondo me, pubblicizzarle, investendo in campagne mediatiche promozionali e portando i nostri tesori all’attenzione del paese e dell’Europa se poi ,com’è nostra deprecata abitudine, siamo pronti a “fare il pacco” ai coraggiosi che si avventurano fin qui.

Quanta amarezza nel vedere che altre regioni, che dispongono di risorse naturali e culturali molto più modeste passano e ripassano in TV i loro spot su coste, spiagge, montagne, luoghi d’arte, centri urbani… Ma noi siamo “bravi ad innalzare cartelli” per manifestare lamentandoci sulle condizioni in cui versano le nostre comunità. Dall’area vesuviana alla provincia di Caserta, dal salernitano ai comuni della “terra dei fuochi”: una regione che conta 5mila morti di cancro all’anno contro i 420 di Covid-19: il lockdown qui da noi dovrebbe essere deciso “a vita”!

Negli ultimi 3 mesi tutti hanno visto come le attività industriali e umane ferme hanno fatto rinascere natura, fiumi e mari della regione. Non abbiamo compreso la voce, che ha il sapore di una “vendetta”, della Natura nei nostri confronti con questa Pandemia perché siamo culturalmente chiusi solo nell’attenzione “ai fatti nostri” .

L’EGOISMO STRAFOTTENTE è un peccato gravissimo che solo pochi sono disposti a confessare! PURTROPPO.

(foto di Francesco D’Otolo)