Capri. Taxi gratuiti per sopperire allo sciopero ATC. Silvio Staiano: “Un vero e proprio autogol delle due Amministrazioni dell’isola”

Capri. Silvio Staiano commenta la decisione delle amministrazioni comunali dell’isola azzurra che, visto le previste diminuzioni delle corse per la mattinata di oggi a causa di una vertenza in atto nell’ambito della società ATC, avevano inviato una nota ai concessionari di licenza taxi dell’isola al fine di far intensificare il trasporto pubblico non di linea-servizio taxi a titolo gratuito al fine di evitare assembramenti ed altre problematiche relative alla gestione delle normative anti-covid.

Ecco il post pubblicato da Silvio Staiano sul suo profilo Facebook: «Un problema “risolto” al contrario! Un vero e proprio autogol delle due Amministrazioni dell’Isola. Quando una piaga affligge il Servizio Pubblico si tratta evidentemente di un pubblico problema. Trovo piuttosto assurdo che si proceda alla risoluzione dello stesso utilizzando il privato. Che poi dovrebbe provvedere, di tasca propria, a vanificare uno sciopero! O addirittura, con un provvedimento del genere si rischia di creare un pericoloso precedente che legittimerà che a pagare sia l’intera Comunità attraverso il danaro pubblico qualora a pagare fossero gli Enti. Sembrerebbe un segno di forza. In realtà è un segnale di debolezza. Una sorta di resa. Una dichiarata incapacità di risolvere il problema annoso e dannoso.

Sono decenni che vediamo calpestati i diritti degli utenti e dei cittadini, che viaggiano su mezzi fatiscenti, vietati dalle leggi nazionali, con orari vergognosi ed irrispettosi della Comunità. Da sempre vediamo umiliati i lavoratori e le loro famiglie che, ricevendo con grave ritardo stipendi e altre indennità, vedono pregiudicata la serenità economica e familiare.

Sarebbe opportuno e molto più gradito vedere un’azione congiunta delle due amministrazioni avverso chi, tipo, La Regione Campania, La Città Metropolitana, le Compagnie Marittime, la Sippic e l’ATC, con atteggiamento violativo dei diritti Costituzionali, fanno gli stramaledetti cavoli loro arricchendo solo le loro tasche ed impoverendo i servizi e la qualità della vita degli isolani.

Sono molto deluso da questa politica terra terra che mette pezze a colori, tampona temporaneamente, ammicca ai poteri forti di cui è evidentemente succube e pare non avere alcuna visione di lungo termine».