Capri. Riapre il Parco Giochi di Tiberio per i più piccoli

Il Sindaco, Marino Lembo e l’Assessore all’Infanzia, Salvatore Ciuccio, annunciano la riapertura del Parco Giochi di Tiberio. Si raccomanda ai frequentatori di attenersi a tutte le norme cautelative in vigore, come il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine protettive e la disinfezione delle mani.L’area è stata sanificata dalla Capri Servizi ed è dotata, all’ingresso, di dispenser igienizzante per le mani.

Il Parco Giochi è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Il Sabato e la Domenica anche dalle 10.30 alle 13.00.