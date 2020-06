Capri, operata d’urgenza all’età di 94 anni.

Una donna di ben 94 anni è stata operata d’urgenza all’ospedale di Capri per una setticemia dovuta a un ascesso toracico. I medici, intuita la gravità della situazione, dopo la tac e gli esami preparatori, hanno operato l’anziana paziente trattandosi di un caso assolutamente indifferibile e urgente: non vi erano le condizioni per un trasferimento a terraferma. A eseguire l’intervento sono stati i chirurghi Attilio Perrotta, Sofia Buonanno e Paolo Falco con l’anestesista Ciro Biondi. E’ solo l’ultimo di una serie di interventi chirurgici che, pur tra innumerevoli difficoltà, poco alla volta stanno riportando il Capilupi verso la normalità.